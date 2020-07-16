Адвокат по наркотикам - адвокат по 228 статье УК РФ в Москве
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Здравствуйте! Это адвокат Кудряшов Константин, предлагаю Вам посмотреть видео об основных способах защиты по уголовным делам о наркотиках. Приятного просмотра!
Специализация адвоката: защита по делам о приобретении, хранении и сбыте наркотиков (по статье 228, ст. 228.1 УК РФ) в Москве и МО.
Сообщение по WhatsApp в один клик
Адрес офиса рядом с метро Третьяковская (в ссылке)
Здравствуйте! Это адвокат Кудряшов Константин, предлагаю Вам посмотреть видео об основных способах защиты по уголовным делам о наркотиках. Приятного просмотра!
Специализация адвоката: защита по делам о приобретении, хранении и сбыте наркотиков (по статье 228, ст. 228.1 УК РФ) в Москве и МО.
Некоторые результаты работы адвоката по делам о наркотиках:
Ст. 228 ч. 1 УК РФ: За приобретение и хранение наркотических средств и психотропных веществ без цели сбыта в значительном размере (по части 1 статьи 228 Уголовного кодекса) предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 40 тысяч рублей или лишения свободы на срок до 3 лет.
Практика адвоката по статье 228 УК РФ часть 1:
Ст. 228 ч. 1 УК РФ: За приобретение и хранение наркотических средств и психотропных веществ без цели сбыта в значительном размере (по части 1 статьи 228 Уголовного кодекса) предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 40 тысяч рублей или лишения свободы на срок до 3 лет.
Практика адвоката по статье 228 УК РФ часть 1:
Статья 228 часть 1 УК РФ - штраф 10 тысяч рублей.
Ч 1 ст 228 УК РФ - приговор: штраф в размере 15 тысяч рублей
Ч 1 ст 228 УК РФ - приговор: штраф в размере 15 тысяч рублей
2020 год: статья 228 часть 1 - штраф 25 тысяч рублей
Ст 228 ч 1 УК РФ - условный срок заменен на штраф по апелляционной жалобе адвоката
2021 год: Статья 228 часть 1 УК РФ - уголовное дело не дошло до суда
Ст. 228 ч. 2 УК РФ: За приобретение и хранение наркотиков без цели сбыта (для собственного потребления) в крупном размере (по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса РФ) грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет.
Практика адвоката по 228 статье УК РФ часть 2:
Статья 228 часть 2 УК РФ - условное наказание 3 года, аналогичный приговор № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ... и десятки похожих дел
Ст 228 ч 2 УК РФ - отказать в заключении под стражу, приговор - условный срок.
Статья 228 часть 2 УК РФ – приговор 3 месяца (наказание ниже низшего)
Статья 228 часть 2 УК РФ - уголовное дело не дошло до суда
Ст 228 ч 2 УК РФ – отказать в продлении срока содержания под стражей (выпустить из СИЗО), впоследствии условный срок
Статья 228 часть 2 УК РФ – 1,5 года (наказание ниже низшего)
Ст 228 ч 2 УК РФ - отпустить из под стражи в зале суда, применить ст 73 УК РФ и назначить условное наказание
Статья 228 часть 2 УК РФ – наказание ниже низшего предела - 2 года - применение ст 64 УК РФ, аналогичное дело № 2
Ст 228 ч 2 УК РФ - доверитель вышел из СИЗО
Статья 228 часть 2 УК РФ - условный срок 3 года при провокации сбыта наркотиков
Ст 228 ч 2 УК РФ - домашний арест для имеющего условный срок по этой же статье
Ст 228 ч 2 УК РФ - отказать в заключении под стражу, приговор - условный срок.
Статья 228 часть 2 УК РФ – приговор 3 месяца (наказание ниже низшего)
Статья 228 часть 2 УК РФ - уголовное дело не дошло до суда
Ст 228 ч 2 УК РФ – отказать в продлении срока содержания под стражей (выпустить из СИЗО), впоследствии условный срок
Статья 228 часть 2 УК РФ – 1,5 года (наказание ниже низшего)
Ст 228 ч 2 УК РФ - отпустить из под стражи в зале суда, применить ст 73 УК РФ и назначить условное наказание
Статья 228 часть 2 УК РФ – наказание ниже низшего предела - 2 года - применение ст 64 УК РФ, аналогичное дело № 2
Ст 228 ч 2 УК РФ - доверитель вышел из СИЗО
Статья 228 часть 2 УК РФ - условный срок 3 года при провокации сбыта наркотиков
Ст 228 ч 2 УК РФ - домашний арест для имеющего условный срок по этой же статье
Ст 228 ч 2 УК РФ - Мосгорсуд удовлетворил апелляционную жалобу адвоката и снизил срок наказания в два раза, до 1 года и 6 месяцев.
2020 год: Статья 228 часть 2 УК РФ - наказание ниже низшего, 1 год и 6 месяцев.
2020 год: Статья 228 часть 2 УК РФ - наказание ниже низшего, 1 год и 6 месяцев.
2021 год: Статья 228 часть 2 - условный срок в 3 года (минимальное наказание) при наличии судимости по ч 1 ст 228 УК РФ
Ст. 228.1 ч. 1 УК РФ: За сбыт наркотических средств, психотропных веществ в размере менее значительного (по части 1 статьи 228.1 УК РФ) предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 8 лет.
Адвокат по 228-1 УК РФ часть 1 - судебная практика:
Статья 228.1 часть 1 УК РФ - условный срок за сбыт наркотиков.
Ст 228.1 ч 1 УК РФ – условное наказание ниже низшего предела - 3 года
Статья 228.1 часть 1 УК РФ – приговор 3 года (наказание ниже низшего).
Ч 1 ст 228.1 УК РФ - разделение эпизодов и наказания в 2 - 3 года за каждый
Ст 228.1 ч 1 УК РФ – условное наказание ниже низшего предела - 3 года
Статья 228.1 часть 1 УК РФ – приговор 3 года (наказание ниже низшего).
Ч 1 ст 228.1 УК РФ - разделение эпизодов и наказания в 2 - 3 года за каждый
Статья 228.1 ч 1 и ст 228 ч 1 УК РФ - срок наказания 4 года
Ст 228.1 ч 1 УК РФ - условный срок за сбыт наркотиков (применение статьи 73 УК РФ) при непризнании вины
Ст. 228.1 ч. 3 УК РФ: За сбыт наркотиков в значительном размере или группой лиц по предварительному сговору, (части 3 статьи 228.1 УК РФ, пункты "б", "а") грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет.
Ст 228.1 ч 1 УК РФ - условный срок за сбыт наркотиков (применение статьи 73 УК РФ) при непризнании вины
Ст. 228.1 ч. 3 УК РФ: За сбыт наркотиков в значительном размере или группой лиц по предварительному сговору, (части 3 статьи 228.1 УК РФ, пункты "б", "а") грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет.
Адвокат по 228-1 УК РФ часть 3 - судебная практика:
Ст 228.1 ч 3 п "Б" и часть 4 (сбыт наркотиков в значительном и крупном размере) – 3 года
Ст.228 ч.2 и ст.30 ч.3, ст.228.1 ч.3 п.б УК РФ – общий срок 5 лет.
Статья 228.1 часть 3 пункт «б» УК РФ – 5 лет (наказание ниже низшего).
Ч 3 ст 30, п "Б" ч 3 ст 228.1 УК РФ (покушение на сбыт) - переквалификация на ч 1 ст 228.1 УК РФ на стадии следствия.
Ст 228.1 ч 3 п "Б" и часть 4 (сбыт наркотиков в значительном и крупном размере) – 3 года
Ст.228 ч.2 и ст.30 ч.3, ст.228.1 ч.3 п.б УК РФ – общий срок 5 лет.
Статья 228.1 часть 3 пункт «б» УК РФ – 5 лет (наказание ниже низшего).
Ч 3 ст 30, п "Б" ч 3 ст 228.1 УК РФ (покушение на сбыт) - переквалификация на ч 1 ст 228.1 УК РФ на стадии следствия.
2021 год: Ч 3 ст 30, пункты "А", "Б" ч 3 ст 228.1 УК РФ - срок наказания 4 года.
Ст. 228.1 ч. 4 УК РФ: За сбыт наркотиков в крупном размере или организованной группой (по части 4 статьи 228.1 УК РФ, пункты "г", "а") грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.
Ст. 228.1 ч. 4 УК РФ: За сбыт наркотиков в крупном размере или организованной группой (по части 4 статьи 228.1 УК РФ, пункты "г", "а") грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.
Ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ - это покушение на сбыт наркотиков в крупном размере, как правило, такое обвинение выдвигают человеку, который раскладывал закладки с наркотиками.
Практика адвоката по статье 228.1 УК РФ часть 4:
Статья 228.1 УК РФ часть 4 пункт "г" и ч 3 (сбыт наркотиков в крупном и значительном размере) – 3 года
Статья 228.1 часть 4 УК РФ - суд оказался поместить подзащитного в СИЗО, избрал меру пресечения в виде домашнего ареста.
Статья 228.1 часть 4 пункт «г» (сбыт наркотиков в крупном размере) – переквалификация на ч 2 ст 228 УК РФ - 3 года.
Ст 228.1 ч 4 УК РФ - Верховный суд РФ отменил приговор о 14-летнем сроке по кассационной жалобе адвоката
Ч 3 ст 30, п "г" ч 4 ст 228 УК РФ - переквалификация со сбыта на хранение, на ч 2 ст 228 УК РФ, наказание 4,5 года.
Ст 30 ч 3, ст 228.1 ч 4 п «г» (покушение на сбыт наркотиков в крупном размере) – наказание ниже низшего (ст 64 УК РФ) – 7 лет.
Ст 228.1 ч 4 п «г» УК РФ через ч 3 ст 30 – переквалификация на часть 2 статьи 228 УК РФ – 5 лет.
Статья 228.1 часть 4 пункт "г" - Мосгорсуд смягчил приговор по апелляционной жалобе адвоката
Ст 228.1 УК РФ часть 4 пункт "г" (13 оконченных эпизодов сбыта) - переквалификация на одно покушение по ч 3 ст 30, п "г" ч 4 ст 228.1 УК РФ и наказание ниже низшего - 6 лет
2020 год: ч 3 ст 30, п "г" ч 4 ст 228.1 УК РФ - срок наказания 6 лет и 6 месяцев.
2020 год: ч 3 ст 30, пункт "Г" части 4 статьи 228.1 УК РФ - объединение эпизодов за закладки на стадии следствия - наказание 7 лет 6 месяцев.
Статья 228.1 УК РФ часть 4 пункт "г" и ч 3 (сбыт наркотиков в крупном и значительном размере) – 3 года
Статья 228.1 часть 4 УК РФ - суд оказался поместить подзащитного в СИЗО, избрал меру пресечения в виде домашнего ареста.
Статья 228.1 часть 4 пункт «г» (сбыт наркотиков в крупном размере) – переквалификация на ч 2 ст 228 УК РФ - 3 года.
Ст 228.1 ч 4 УК РФ - Верховный суд РФ отменил приговор о 14-летнем сроке по кассационной жалобе адвоката
Ч 3 ст 30, п "г" ч 4 ст 228 УК РФ - переквалификация со сбыта на хранение, на ч 2 ст 228 УК РФ, наказание 4,5 года.
Ст 30 ч 3, ст 228.1 ч 4 п «г» (покушение на сбыт наркотиков в крупном размере) – наказание ниже низшего (ст 64 УК РФ) – 7 лет.
Ст 228.1 ч 4 п «г» УК РФ через ч 3 ст 30 – переквалификация на часть 2 статьи 228 УК РФ – 5 лет.
Статья 228.1 часть 4 пункт "г" - Мосгорсуд смягчил приговор по апелляционной жалобе адвоката
Ст 228.1 УК РФ часть 4 пункт "г" (13 оконченных эпизодов сбыта) - переквалификация на одно покушение по ч 3 ст 30, п "г" ч 4 ст 228.1 УК РФ и наказание ниже низшего - 6 лет
2020 год: ч 3 ст 30, п "г" ч 4 ст 228.1 УК РФ - срок наказания 6 лет и 6 месяцев.
2020 год: ч 3 ст 30, пункт "Г" части 4 статьи 228.1 УК РФ - объединение эпизодов за закладки на стадии следствия - наказание 7 лет 6 месяцев.
2021 год: статья 228.1 часть 4 пункт "Г" УК РФ - переквалификация эпизодов в суде и срок наказания в 6 лет при запросе прокурора в 12 лет.
Пункт "Г" части 4 статьи 228.1 УК РФ - переквалификация оконченных преступлений на покушение и срок наказания 7 лет при запросе прокурора в 11 лет.
2022 год: ч. 3 ст. 30, п. "Г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ - переквалификация со сбыта на хранение (со статьи 228.1 на ст. 228) до суда.
Ст. 228.1 ч. 5 УК РФ: За сбыт наркотиков в особо крупном размере (по части 5 статьи 228.1 УК РФ) грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет или пожизненное заключение.
Практика адвоката по статье 228.1 часть 5 УК РФ:
Статья 228.1 часть 5 УК РФ – применение ст. 64 УК РФ – 7 лет вместо пожизненного заключения.
Ч 3 ст 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ - переквалификация на ч 4 ст 228.1 УК РФ
Ст 228.1 ч 5 УК РФ - наказание в 8 лет за сбыт 48 килограммов..
Ст. 228.1 ч. 5 УК РФ: За сбыт наркотиков в особо крупном размере (по части 5 статьи 228.1 УК РФ) грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет или пожизненное заключение.
Практика адвоката по статье 228.1 часть 5 УК РФ:
Статья 228.1 часть 5 УК РФ – применение ст. 64 УК РФ – 7 лет вместо пожизненного заключения.
Ч 3 ст 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ - переквалификация на ч 4 ст 228.1 УК РФ
Ст 228.1 ч 5 УК РФ - наказание в 8 лет за сбыт 48 килограммов..
2021 год:
Текст статьи 228 Уголовного кодекса и ст. 228.1 УК РФ
Что такое приобретение, хранение и сбыт наркотиков?
Что такое приобретение, хранение и сбыт наркотиков?
Адвокат по наркотикам - по статье 228 и ст 228.1 УК РФ в Москве - Контакты здесь!
Видеоконсультация об ответственности по статье 228 и ст 228.1 УК РФ:
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Адвокат по наркотикам - адвокат по 228 статье УК РФ в МосквеОтветы на популярные вопросы:
- Что такое приобретение наркотиков?
- Приобретением наркотических средств и психотропных веществ считается их получение любым способом, в том числе покупку, получение в дар, а также в качестве средства взаиморасчета за проделанную работу, оказанную услугу или в уплату долга, в обмен на другие товары и вещи, присвоение найденного.
- Что такое хранение наркотиков?
- Хранением наркотиков считается их владение, в том числе для личного потребления (содержание при себе, в помещении, тайнике и других местах). При этом не имеет значения, в течение какого времени лицо незаконно хранило наркотики.
- Что такое сбыт наркотиков?
- Под сбытом наркотиков следует понимать деятельность, направленную на их возмездную либо безвозмездную реализацию (продажа, дарение, обмен, уплата долга, дача взаймы и т.д.) другому лицу. При этом сама передача лицом реализуемых средств, веществ, растений приобретателю может быть осуществлена любыми способами, в том числе непосредственно, путем сообщения о месте их хранения приобретателю, проведения (размещения) закладки в обусловленном с ним месте, введения инъекции.
Об умысле на сбыт наркотиков могут свидетельствовать при наличии к тому оснований их приобретение, изготовление, переработка, хранение, перевозка лицом, самим их не употребляющим, количество (объем), размещение в удобной для передачи расфасовке, наличие соответствующей договоренности с потребителями и т.п.
- Возможно ли УДО по ст. 228. 228.1 УК РФ?
- Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания (УДО) по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса и всем частям статьи 228.1 УК РФ возможно по отбытии не менее 3/4 (трех четвертей) срока наказания.
- Будут ли поправки по статье 228 УК РФ?
- Последний раз поправки в статью 228 Уголовного кодекса вносились в 2012 году, в статью 228.1 УК РФ - в 2017 году, а до этого также в 2012 году. Никаких поправок и изменений в эти статьи в ближайшие годы не ожидается.
- Можно ли надеяться на амнистию по ст. 228, 228.1 УК РФ?
- В последнее десятилетие во всех актах об амнистии специально оговаривалось, что эти амнистии не распространяются на осужденных по ч. 2 ст. 228 УК РФ и по всем частям статьи 228.1 УК РФ.
- На что и на кого же тогда надеться если обвиняют по ст. 228, 228.1 УК РФ?
- Только на себя и своего адвоката...