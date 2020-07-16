Адвокат по наркотикам - адвокат по 228 статье УК РФ в Москве

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Здравствуйте! Это адвокат Кудряшов Константин, предлагаю Вам посмотреть видео об основных способах защиты по уголовным делам о наркотиках. Приятного просмотра!



Специализация адвоката: защита по делам о приобретении, хранении и сбыте наркотиков (по статье 228, ст. 228.1 УК РФ) в Москве и МО. Здравствуйте! Это адвокат Кудряшов Константин, предлагаю Вам посмотреть видео об основных способах защиты по уголовным делам о наркотиках. Приятного просмотра!Специализация адвоката: защита по делам о приобретении, хранении и сбыте наркотиков (по статье 228, ст. 228.1 УК РФ) в Москве и МО.





Некоторые результаты работы адвоката по делам о наркотиках:

Ст. 228 ч. 1 УК РФ: За приобретение и хранение наркотических средств и психотропных веществ без цели сбыта в значительном размере (по части 1 статьи 228 Уголовного кодекса) предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 40 тысяч рублей или лишения свободы на срок до 3 лет.

Практика адвоката по статье 228 УК РФ часть 1:

2020 год: статья 228 часть 1 - штраф 25 тысяч рублей

Ст 228 ч 1 УК РФ - условный срок заменен на штраф по апелляционной жалобе адвоката

2021 год: Статья 228 часть 1 УК РФ - уголовное дело не дошло до суда



Ст. 228 ч. 2 УК РФ: За приобретение и хранение наркотиков без цели сбыта (для собственного потребления) в крупном размере (по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса РФ) грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет.

Практика адвоката по 228 статье УК РФ часть 2:

2021 год: Статья 228 часть 2 - условный срок в 3 года (минимальное наказание) при наличии судимости по ч 1 ст 228 УК РФ



Ст. 228.1 ч. 1 УК РФ: За сбыт наркотических средств, психотропных веществ в размере менее значительного (по части 1 статьи 228.1 УК РФ) предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 8 лет.

Адвокат по 228-1 УК РФ часть 1 - судебная практика:

Статья 228.1 ч 1 и ст 228 ч 1 УК РФ - срок наказания 4 года

Ст 228.1 ч 1 УК РФ - условный срок за сбыт наркотиков (применение статьи 73 УК РФ) при непризнании вины



Ст. 228.1 ч. 3 УК РФ: За сбыт наркотиков в значительном размере или группой лиц по предварительному сговору, (части 3 статьи 228.1 УК РФ, пункты "б", "а") грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет. : За сбыт наркотиков в значительном размере или группой лиц по предварительному сговору, (части 3 статьи 228.1 УК РФ, пункты "б", "а") грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет.





Ст. 228.1 ч. 4 УК РФ: За сбыт наркотиков в крупном размере или организованной группой (по части 4 статьи 228.1 УК РФ, пункты "г", "а") грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет. 2021 год: Ч 3 ст 30, пункты "А", "Б" ч 3 ст 228.1 УК РФ - срок наказания 4 года : За сбыт наркотиков в крупном размере или организованной группой (по части 4 статьи 228.1 УК РФ, пункты "г", "а") грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

Ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ - это покушение на сбыт наркотиков в крупном размере, как правило, такое обвинение выдвигают человеку, который раскладывал закладки с наркотиками.

2021 год: статья 228.1 часть 4 пункт "Г" УК РФ - переквалификация эпизодов в суде и срок наказания в 6 лет при запросе прокурора в 12 лет.

Пункт "Г" части 4 статьи 228.1 УК РФ - переквалификация оконченных преступлений на покушение и срок наказания 7 лет при запросе прокурора в 11 лет.

2021 год:



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